Elite 3 – Netflix: Chi è il nuovo assassino della serie? Ecco le teorie

Da oggi è disponibile su Netflix la terza stagione di Elite (guarda le prime foto qui). Nel primo intenso episodio ci sono stati molti colpi di scena e un esito tragico: la morte di Polo. La polizia indaga e tutti sono possibili colpevoli nessuno escluso. Ecco una serie di possibili colpevoli in attesa di proseguire la visione fino all’epilogo.

Elite, come ogni buon thriller, insegna che l’apparenza inganna. Carla è un buon sospetto, con il movente della frustrazione, della rabbia dato che mantenere il segreto di Polo le sta costando un prezzo molto alto. Non dimentichiamo poi che nasconde quella che può essere l’arma nella borsa, anche se all’ispezione della polizia risulta pulita. Che l’abbia nascosta per coprire qualcuno? Un secondo sospettato è indubbiamente Samuel che pretende giustizia da molto e potrebbe aver deciso di fare da giudice e giustiziere. Tuttavia, l’accoppiata Guzman Samuel che difendono l’onore di Marina sembra troppo scontata.

Nel secondo episodio entra in scena il personaggio di Yeray. Un ragazzo deriso in passato perchè grasso e ora tornato a Las Encinas dimagrito e in forma per fare colpo sull’unica persona che lo aveva difeso sui social: Carla. Il ragazzo potrebbe aver voluto vendicare/difendere la ragazza? Non possiamo nemmeno escludere Cayetana che non si sente accettata dalle madri di Polo come sua ragazza e potrebbe essere gelosa del rapporto del ragazzo con la ex. La gelosia come movente?

Alla festa, teatro della tragedia di Elite 3, sono ovviamente presenti anche tutti gli altri. Nadia però sembra interessata più all’università e forse al nuovo arrivato Malick che al resto. Lu deve affrontare i problemi della vita “da povera” e Valerio quelli della dipendenza. Un’altro possibile scenario è il ritorno in grande stile di Christian come vendetta per i torti subiti e per quello che è successo a Nano. Tuttavia, a priori nessuno è escluso e tutti sono potenziali assassini.