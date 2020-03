Coronavirus: ecco il commento di Selena Gomez all’emergenza. VIDEO!

Un messaggio di conforto arriva dall’America e dalle parole di Selena Gomez. In queste ore le celebrità oltreoceano si dividono tra chi sottovaluta il problema e chi invece vuole mandare anche solo un pensiero di forza ai tanti che stanno vivendo questi momenti difficili.

Ecco le parole di Selena Gomez

La cantante di Rare è stata tra questi e su Instagram ha voluto mandare un pensiero a tutti.

Ciao ragazzi, spero che ciascuno di voi sia al sicuro e che vi prendiate cura di voi stessi. So che probabilmente siete stanchi di sentirlo ma voglio farvi sapere che sto pregando e penso a ciascuno di voi

Per i fan è stato un messaggio molto importante, soprattutto perché molte altre celebrità stanno invece condividendo notizie di altro genere e dando informazioni distorte di come stiano andando veramente le cose per l’emergenza coronavirus. Tra queste Kendall Jenner e Hailey Bieber che starebbero sottovalutando il problema.

Sel ha anche cancellato un evento per la sua collezione Rare Beauty, proprio per il diffondersi del Coronavirus cercando di far si che tutti siano al sicuro.

In un mondo pieno di Kendall Jenner ed Hailey Bieber, sii Selena Gomez. pic.twitter.com/3o2g3icbk6 — 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 (@hottieselenur) March 13, 2020

Tante novità per Sel

Dopo il rilascio del nuovo album nuove sorprese stanno per arrivare. Nell’estate del 2020 in Nord America sarà infatti rilasciata la sua collezione di cosmetici Rare Beauty in esclusiva per Sephora.

“Ragazzi, ho lavorato a questo progetto per gli ultimi due anni, e posso ufficialmente dire che Rare Beauty sarà lanciata in Nord America da Sephora questa estate! ”

Tra le altre novità potrebbe presto arrivare una versione deluxe di Rare contenente alcuni brani inediti, tre per la precisione che potrebbero essere rilasciati davvero molto presto. Inizialmente si vociferava il 6 marzo, ma la data sembra essere stata posticipata. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli.