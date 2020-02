Amici 19: la ballerina Karina Samoylenko è stata eliminata?

La puntata andata in onda sabato scorso potrebbe non essersi conclusa nel migliore dei modi per una concorrente di Amici 19. Stiamo parlando della ballerina di origine russa Karina. Nel pomeridiano che andrà nei prossimi giorni, molto probabilmente su Canale 5, vedremo il seguito dello speciale di sabato e questo significa che conosceremo anche il destino di Karina.

La ballerina sarebbe stata chiamata a presentarsi davanti alla commissione ma con esito negativo. La sua corsa al serale non continuerà e lei avrebbe lasciato la scuola di Amici 19 ad un passo dall’ultima fase. Al serale sono già arrivati Nicolai e Javier delle eccellenze nel classico e la categoria è dunque largamente rappresentata. A loro si è unito anche Valentin e adesso Talisa. Con molta probabilità, Matteo rappresenterà Veronica Peparini e così si chiuderà la corsa dei ballerini al serale.

Alla fine della puntata, di sabato il pubblico è stato fatto uscire dallo studio. Ma i ragazzi hanno continuato a lavorare e a mettersi alla prova con gli esami di sbarramento. È quanto riportato dalla pagina Amici News e ripreso da Il Vicolo delle News. Così, la ballerina Karina avrebbe abbandonato immediatamente la scuola, proprio come è già successo alla cantante Francesca Sarasso. A quanto pare, i professori non l’hanno reputata abbastanza pronta per accedere al serale e hanno pensato che all’interno della scuola ci sono alcuni allievi che meritano di più questa occasione.

Durante la settimana continueranno gli esami di sbarramento di fronte ai professori che potranno decidere se eliminare l’allievo o fargli continuare la corsa per il serale. Non perderti i nostri pronostici sulla fase finale del talent show!