L’amica geniale. Storia del nuovo cognome: recensione degli episodi 3 e 4

Dopo l’avvio della scorsa settimana con i primi due episodi, L’amica geniale. Storia del nuovo cognome entra nel vivo del racconto. Negli episodi 3 e 4, Scancellare e Il bacio, si fa sempre più chiaro il costante amore-odio tra le protagoniste. Il rapporto intenso e ambivalente tra Lenù e Lila le accompagna sempre, facendosi sentire ancor di più nei fatidici anni dell’adolescenza.

Lila è ormai, e suo malgrado, la signora Carracci tuttavia fa di tutto per poter sfruttare il suo benessere economico a proprio piacimento. Non esita ad aiutare amici e parenti, e anche Elena comprandole libri di scuola nuovi di zecca. La sua grinta nasconde però una profonda infelicità, che Lila maschera con guizzi di genio e pugnalate alle spalle all’amica.

Durante una vacanza al mare a Ischia, Elena e Lila, accompagnate da Pinuccia, incontreranno di nuovo Nino Sarratore insieme a un amico, Bruno. Lenù continua a sognare Nino, ma ben presto quelli che sembrano innocenti ore al mare tra adolescenti inizieranno a nascondere inquietudini da parte di tutti fino alla rivelazione finale. Lila e Nino si sono baciati.

Che cosa è successo nell’episodio 3 de L’amica geniale, Scancellare:

Ormai in affari con i fratelli Solara, Stefano inaugura una nuova salumeria in cui mette a lavorare Lila. La ragazza come al solito dimostra un talento innato per gestire gli affari e i clienti. Ma soprattutto stupisce tutti quando “scancella” la gigantografia della sua foto in abito da sposa per farne un’opera d’arte moderna da appendere al negozio di scarpe di Napoli.

Presa dalla frenesia della sua vita, Lila cerca sempre di aiutare il prossimo e di stare a fianco a Elena. Perde il bambino, ma il fatto non la sconvolge. Anzi, ne sembra sollevata.

Una sera decide di accompagnare Elena a casa della sua professoressa del liceo, dove i figli di quest’ultima danno una festa dove c’è anche Nino Sarratore. Elena è affascinata da quella realtà borghese, mentre Lila manifesta dapprima la sua curiosità e poi il suo disagio con l’arroganza spingendo l’amica ad andarsene e prendendola in giro per essere diventata come quella gente.

Elena ne è amareggiata, e nonostante tutto continua a tenere nascosta la sua passione per Sarratore all’amica. Arriva la bella stagione e Lila comunica a Lenù che partirà per il mare insieme a sua madre e a Pinuccia, su consiglio del medico. Chiede a Elena di andare con lei, sollevandola dall’impegno del lavoro estivo.

Che cosa è successo nell’episodio 4 de L’amica geniale, Il bacio:

Le ragazze arrivano a Ischia dove incontrano la famiglia Sarratore. C’è anche Nino e Elena è pazza di gioia: in cuor suo spera che il casto bacio dell’anno prima possa trasformarsi in qualcosa di più. Tra i due giovani, accomunati dagli stessi interessi di lettura, c’è un feeling innegabile tuttavia nessuno dei due fa il primo passo.

Le giornate passano tra giochi sulla spiaggia e bagni. Solo il weekend, in cui Stefano e Rino arrivano a far visita alle mogli, rappresenta una tregua dal quel sogno. Improvvisamente qualcosa si rompe. Pinuccia ha un colpo di testa e vuole farsi portare a casa. Lila, da anni disinteressata alle letture, riprende a leggere e ruba di nascosto i libri a Elena. Ma non solo, si spinge al largo da sola insieme a Nino per nuotare.

Una sera accade l’imprevisto, a tutti – tranne a Rino, risulta chiaro che Pinuccia si è innamorata di Bruno. Quella notte Lila fa visita a Lenù in camera per dirle che Nino l’ha baciata, pure se lei lo avesse avvertito del suo impegno coniugale. Lila avverte l’amica, secondo lei Nino è un poco di buono. Anche in quel momento Lenù non ce la fa e si tiene i suoi sentimenti, ormai mutati in dolore, solo per sé.