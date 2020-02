Amici 19: Francesco Bertoli affronta l’esame per il serale

È appena andata in onda una nuova puntata di Amici 19, trasmessa su Canale 5. In questo appuntamento va in onda l’esame completo per l’ammissione al serale di Francesco Bertoli.

La seconda sfida dell’ultimo speciale è stata vinta dalla squadra di Giulia, siccome lei è quella che ha ottenuto il voto il più alto nelle sfide in puntata e ha fatto il nome di Francesco, è lui a giocarsi la possibilità di ottenere l’accesso al serale. Sabato scorso abbiamo visto il primo step dell’esame, step che è stato superato dal cantante.

Oggi vediamo il secondo e il terzo step. Il secondo giudice chiede a Francesco di cantare il suo inedito, Mc Donald, e anche se non è colpito dal brano è invece convinto dall’esibizione. Per il terzo step, il cantante deve scegliere una cover e Francesco opta per Roxanne che è il suo cavallo di battaglia.

Purtroppo, però, il giudice non è conquistato dalla performance per cui l’allievo non accede al serale. L’allievo saluta con molta gentilezza il giudice e torna a sedersi al suo posto. Maria De Filippi, cerca di fargli dire cosa sta provando e coglie l’occasione per complimentarsi con lui per la sua grande educazione e il suo forte autocontrollo.

Lo invita, però, a mettere da parte questi aspetti per poter esprimere al meglio le sue emozioni. Secondo lei, infatti, è proprio questo quello che gli manca per poter accedere al serale di Amici. Subito dopo, Francesco si rifugia nei camerini dove è raggiunto da Giulia. Il cantante è molto rattristato per aver perso, per la seconda volta, l’occasione di ottenere la maglia verde.