Me Contro Te: La Vendetta del Signor S. è record di incassi al box office

Guadagnando ben 1.1 milioni di euro e superando Tolo Tolo di Checco Zalone, Me Contro Te: La Vendetta del Signor S. è record di incassi nel suo primo weekend di programmazione. Un successo per i due giovanissimi youtuber, ma anche per la Warner che ha deciso di scommettere su Luì e Sofì dando loro la possibilità di recitare per la prima volta sul grande schermo.

Insomma scommessa riuscita, dal momento che Me Contro Te: La Vendetta del Signor S. non ha surclassato soltanto film italiani, come Tolo Tolo e Hamammet, ma anche pellicole internazionali. Tra questi ci sono Piccole Donne di Greta Gerwig e Jojo Rabbit.

Un successo inaspettato che non solo rappresenta una boccata d’ossigeno per il cinema italiano, ma che potrebbe segnare un punto di svolta importante nella carriera dei due youtuber. Non ci resta perciò che aspettare per sapere quale sarà il loro prossimo progetto.

La trama ufficiale del film:

Una nuova avventura per Luì e Sofi, ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I ragazzi saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.

La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Cristina Audisio. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.