Amici 19: Giulia Molino si commuove per una canzone

Giulia Molino di Amici 19 affronta oggi la preparazione del brano Reginella in vista della terza puntata del serale. A lezione con la vocal coach, nel bel mezzo delle prove, la cantante è costretta a fermarsi per la commozione. Cosa c’è che non va?

Giulia non riesce a proseguire perché quella canzone le ricorda sua nonna che non c’è più, in particolare la cantava spesso durante il periodo in cui stava cominciando a sviluppare una demenza senile. La vocal coach capisce quello che le sta succedendo e dice a Giulia che sua nonna sarebbe orgogliosa di lei e che in ogni caso è sempre con lei.

Più tardi, la cantante è a lezione con un’ altra professionista, Raffaella Misiti. Quest’ultima denota una certa resistenza da parte sua nel prepararsi e ciò non è dovuto solo al momento di commozione vissuto prima. Giulia confessa di avere ancora dei problemi con la voce e di stentare a riconoscerla. La vocal coach le consiglia con decisione di andare oltre la sua preoccupazione di essere sempre al 100%.

Giornata di riflessioni anche per un’altra cantante di Amici 19: Nyv. La ragazza si rivolge al direttore artistico Giuliano Peparini per parlargli di un problema che l’affligge. Si tratta del fatto che non riesce a tenere gli occhi aperti durante le esibizioni a causa della sua timidezza. La cantante confessa che, fino a poco tempo, fa stentava anche a frequentare i negozi di vestiti, per paura di essere giudicata al momento di provare qualcosa.

Il direttore artistico la porta allora sul palco del serale di Amici 19 per aiutare Nyv a prendere più confidenza con quel posto che “dovrebbe essere casa sua”. Se riuscirà a spostare questo “sassolino” non ci saranno più ostacoli nella sua libertà artistica.