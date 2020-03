L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Finlandia con il brano Looking back di Aksel.



Looking Back sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere Aksel sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del suo brano.

Aksel - Looking Back - Finland 🇫🇮 - Official Video - Eurovision 2020

Clicca qui se vuoi imparare meglio l’inglese e scoprire di cosa parla il testo della canzone!

Testo Looking back

We would fall asleep

Talking ’bout our dreams

Waiting for eighteen

Is never what it seems

We were young and naive

Didn’t know what we need

We were in such a rush to grow up

We were restless, confused

Summer nights on the roof

Didn’t know what was in front of us

Chasing the high life

Stuck in the low lights

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Speeding through red lights

We had a good ride

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

All these memories

Made me feel at home

When I walk these streets

I’m the only one, I know

We were young and naive

Didn’t know what we need

We were in such a rush to grow up

Now it’s too late to save

All the seasons have changed

Didn’t know what was in front of us

Chasing the high life

Stuck in the low lights

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Speeding through red lights

We had a good ride

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Chasing the high life

Stuck in the low lights

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Speeding through red lights

We had a good ride

But we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Yeah, we never know what we have

Until it’s over and we’re looking back

Traduzione

Parlando dei nostri sogni

aspettando i 18 anni

non è mai come sembra

eravamo giovani e ingenui

non sapevamo di cosa avevamo bisogno

avevamo fretta di crescere

eravamo instancabili, confusi

le notti d’estate, sul tetto

non sapevo cosa c’era di fronte a noi

rincorrendo una vita al massimo

bloccati ai semafori

abbiamo fatto un bel percorso

ma non abbiamo mai saputo cosa avevamo

fino a che no è finito e ci guardiamo indietro

tutti questi ricordi, mi fanno sentire a casa

quando cammino per queste strade

sono l’unico, lo so

quando eravamo giovani e ingenui

non sapevo cosa di cui avevamo bisogno

avevamo fretta di crescere

adesso è troppo tardi per salvare

tutte le stagioni che sono cambiate

non sapevo cosa c’era di fronte a voi

rincorrendo la vita al massimo

bloccato al semaforo

ma non abbiamo mai saputo cosa avevamo

fino a che non è finita e ci siamo guardati indietro

superando i semafori rossi di corsa

abbiamo un bel cammino

ma non sappiamo cosa abbiamo

fino a che non è finito e ci guardiamo indietro

rincorrendo la vita al massimo

bloccato nelle luci basse

ma non abbiamo mai saputo cosa avevamo

fino a che non è finita e ci siamo guardati indietro

attraversando di corsa i semafori rossi

abbiamo fatto un bel percorso

ma non sapevamo cosa avevamo

fino a che non è finita e ci siamo guardati indietro

sì, non sapevamo cosa avevamo

fino a che non è finita e ci siamo guardati indietro