Taylor Swift in Vampire Diaries? Il cameo per poco non è stato realtà!

Tra il 2009 e il 2017 Vampire Diaries era una delle serie sulla bocca di tutti. L’amore, l’adolescenza, i vampiri e le streghe hanno accompagnato le giornate di moltissimi telespettatori. Tra i fan della della serie di Julie Plec c’era anche la cantante Taylor Swift che per poco non è apparsa negli episodi! Ecco i dettagli

Nina Dobrev parlando con EW ha infatti detto che gli sceneggiatori erano pronti a scrivere una parte per lei. Ricordo che proprio agli inizi di Vampire Diaries abbiamo sentito dire in giro che Taylor Swift era una fan, ha raccontato l’attrice. Così i produttori hanno cercato di scrivere una parte per lei. La cosa ovviamente non è andata secondo i piani. Tuttavia, sarebbe stato sorprendente. Personalmente penso sarebbe stata grandiosa.

The vampire diaries è stata una delle serie più di successo degli ultimi anni. Julie Plec ha tratto addirittura due spin-off: The originals (disponibile anche su Netflix) e Legacies (ancora in onda). Una serie a cui in molti avrebbero potuto partecipare e che sicuramente continuerà a far parlare di sè.

Ecco il post su Twitter con l’intervista di Nina Dobrev sul cameo della cantante:

The Vampire Diaries tried writing a part for Taylor Swift, Nina Dobrev says https://t.co/ixvWVvWG8Y — Entertainment Weekly (@EW) March 11, 2020