Amici 19: Francesco e Talisa continuano la corsa verso il serale

Durante la nuova puntata di Amici 19, appena andata in onda su Canale 5, i professori proseguono con l’eliminazione diretta. In vista del serale, che è sempre più vicino, i docenti hanno deciso, infatti, di mettere da parte gli esami per l’eliminazione e di bloccare l’accesso al serale senza troppe e ulteriori valutazioni.

Come sappiamo, da ieri era rimasto in sospeso il giudizio riguardante Martina, Stefano, Francesco e Talisa. Quest’ultima sembrava non averla presa affatto bene ed era molto preoccupata.

Mentre i professori oggi si riuniscono per decidere le loro sorti, la tensione si fa alta soprattutto per lei e per Francesco. I due ragazzi ne approfittano per condividere il loro percorso insieme, per riflettere sul significato di questa esperienza e sui tanti progressi compiuti. Entrambi hanno però dei dubbi sulla loro permanenza ad Amici.

I professori, dopo essersi consultati a lungo, richiamano Stefano e poi Martina. Entrambi, seppur con qualche perplessità da parte loro, possono ancora provare ad accedere al serale. Tocca poi a Talisa, anche lei può restare nella scuola. E infine Francesco, il cantante può proseguire la sua corsa verso la fase finale di Amici. I due ragazzi rientrano nella sala prove dove si trovano tutti gli altri ragazzi, visibilmente felici e sollevati.

Anche per Jacopo non è il momento di lasciare la scuola di Amici così come per Matteo, Federico e Karina. In questo modo, il loro percorso verso il serale continua. Francesca, come anticipato, è stata eliminata. Il motivo risiede solo nel fatto che le maglie verdi ancora disponibili sono solo quattro e che lei non è tra i preferiti dei professori.

Contrariamente alle ultime indiscrezioni su ben due allievi eliminati a porte chiuse, Francesca è dunque l’unica ad aver lasciato il talent show.