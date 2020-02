Sonic – Il film: ecco il famoso riccio dei videogiochi in una clip esclusiva

Sonic – Il film sta per arrivare al cinema! Nel frattempo ve lo presentiamo in una bella clip in anteprima esclusiva per noi, in cui è proprio lui a mostrare agli spettatori la sua fantastica isola. Una vera e propria gioia per tutti gli appassionati di videogiochi che sono cresciuti raccogliendo i mitici anelli d’oro insieme al famoso e velocissimo riccio blu.

Guarda la clip in anteprima esclusiva:

Ecco anche un’intervista esclusiva a Sonic, il supersonico porcospino blu venuto da un altro mondo:

È vero che sei la creatura più veloce sulla Terra?

Sì! Direi proprio di sì! Corro a una velocità supersonica, più di quella del suono e, non per vantarmi, ma prima di risponderti ho fatto un giro per tutta la penisola e devo dire che ho trovato la Torre di Pisa davvero divertente!

Ma è straordinario! Hai anche altre abilità?

Beh correndo così velocemente riesco a innescare una sorta di superenergia, e quando succede è come se riuscissi a controllare l’energia elettrica che scorre dentro di me. Ah e poi noi porcospini possiamo staccarci gli aculei per difenderci dai nemici e questo è piuttosto utile!

E come sei arrivato qui sulla Terra?

Per viaggiare tra mondi uso degli anelli magici, sono degli anelli dorati che diventano dei portali e mi permettono di spostarmi nello spazio. Così: entro da una parte ed esco dall’altra… et Voilà!

Deve essere un’esperienza incredibile! E come ti trovi sul nostro pianeta?

Adoro la Terra! Vivo nella piccola città di Green Hills, nel Montana in America e lì mi diverto moltissimo con i miei amici Tom e Maddie. Anche se la maggior parte del tempo, a dire il vero, lo passo a leggere Flash, il mio fumetto preferito, o a guardare Speed a ripetizione… è un film fantastico!

Ed è vero che un certo Dr. Robotnik ti da la caccia?

Purtroppo si. È un uomo malvagio ma è davvero geniale, ha creato moltissimi congegni e droni per catturarmi ma riuscirò a fermarlo, anzi io, Tom e Maddie ci riusciremo insieme. Ve lo prometto! Non gli permetterò di fare del male a nessuno. La Terra è la mia casa adesso.

Vuoi restare qui con noi quindi?

Si, non voglio più andar via, sono uno di voi adesso. Sento di appartenere ad una famiglia qui e non c’è cosa più importante, no?

Diretto dal regista Jeff Fowler, Sonic – Il film arriverà nei cinema a partire dal 13 febbraio. Nel cast del film vedremo anche James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter e Jim Carrey.

Cosa c’è da sapere sul film:

Basato sul franchise mondiale di videogiochi della Sega che ha avuto successo in tutto il mondo, Sonic – Il film racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre abbraccia la sua nuova casa sulla Terra. In questa commedia avventurosa, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) e i suoi piani per il dominio del mondo. Il film per famiglie vede anche Tika Sumpter e Ben Schwartz come la voce di Sonic.

Guarda il trailer del film:

La storia del riccio più famoso del mondo:

Sbarcato per la prima volta nel 1991 nelle sale giochi di mezzo mondo, Sonic è oggi un simbolo del vecchio mondo arcade che tuttavia ha saputo resistere molto bene ai cambiamenti che hanno interessato il settore in quasi trent’anni. Protagonista di decine di videogiochi a lui dedicati, ridistribuiti in altrettante saghe, Sonic è diventato un franchise di successo con fumetti, carte collezionabili, giochi da tavolo e serie animate.

Sonic era stato protagonista anche di un lungometraggio d’animazione nel 1996, Sonic the Hedgehog: The Movie. Sonic – Il film rappresenta il suo secondo ritorno al cinema.