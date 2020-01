Nella scuola di Amici 19 c’è una nuova ballerina. Nello specifico si tratta di Karina, una danzatrice classica entrata nella scuola “su chiamata” da parte della professoressa Alessandra Celentano. La ballerina è entrata a far parte del programma durante lo speciale di sabato scorso, ottenendo il banco immediato dopo l’eliminazione di Giuseppe Preziosa. La ragazza ha subito convinto, infatti, tutto il corpo docente della sezione danza. Anche il web, intanto, sembra approvare questa scelta.

Così, Karina ha cominciato oggi a lavorare in sala prove con Alessandra Celentano che ha colto l’occasione per darle il suo benvenuto. La maestra ne ha approfittato anche per ribadire la tenuta impeccabile che lei vuole a lezione da tutti gli allievi, capelli compresi. Inoltre, ha aiutato la ballerina a mettere subito a fuoco i suoi punti di forza e gli aspetti da correggere.

Chi è Karina?

Oggi scopriamo che sua madre è ucraina e suo padre è invece russo. Il suo nome completo è Karina Samoylenko, è nata a Viareggio nel 1996 e attualmente vive a Milano. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha studiato danza classica presso la scuola Erna Bonk di Viareggio. Successivamente, la ballerina si è diplomata all’ Accademia Teatro Scala di Milano ed ha lavorato al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo. La ragazza lavora al momento anche come modella posando per diversi servizi fotografici e campagne pubblicitarie.

Qui sotto trovate il profilo professionale Instagram di Karina, elegante e senza eccessi, in cui condivide soprattutto la sua vita lavorativa, in qualità di ballerina e di ragazza immagine.