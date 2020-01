Vai bene così è la canzone che Leo Gassmann presenterà al Festival di Sanremo 2020. Il brano, come saprete, è infatti uno degli 8 ad aver vinto il concorso Sanremo Giovani 2019 e che si sono così conquistati questo importante onore.

La canzone Vai bene così conferma le doti di Leo Gassmann da cantautore pop legato ad una sensibilità tutta italiana ma con venature e sonorità tipicamente anglo-americane. Ma il pezzo rappresenta anche la sua maturità e intensità di interpretazione nonostante la sua ancora giovanissima età.

Il brano “Vai bene così” è un testo che invita ad accettare i propri fallimenti. Il giovane cantautore l’ha scritta dopo aver vissuto una serie di delusioni. Ecco con quali parole Leonardo Gassman ha commentato la sua canzone:

Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria. Questo brano parla della necessità di accettarsi per ciò che si è e del fatto che sbagliare è umano ma non bisogna mai arrendersi anche quando il mondo intorno sembra crollare. Solo in questo modo le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire.