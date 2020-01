Ultimo ospite alla finale del Festival di Sanremo 2020?

Niccolò Moriconi in arte Ultimo potrebbe, molto probabilmente, essere uno degli ospiti alla finale del Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è stato Amadeus in persona, in occasione di un’importante conferenza stampa tenutasi lo scorso 14 gennaio.

Amadeus ha infatti annunciato poche ore fa davanti ai giornalisti tutti (o quasi) i nomi che andranno a comporre il cast della sua kermesse. E non parliamo (soltanto) dei BIG in gara, annunciati il 6 gennaio scorso.

Ultimo, ad oggi, è uno dei nomi papabili del festival per la serata finale, quella in cui scopriremo il vincitore di questa kermesse. Amadeus ha dichiarato di averlo di recente sentito al telefono e di averlo invitato ufficialmente. Il conduttore non ha potuto confermare il suo nome al 100%, sottolineando che “si si augura che tutto possa andare in porto”.

Se così fosse, Ultimo tornerebbe all’Ariston per la terza volta e per la prima in veste di ospite. Lo scorso anno, come ricorderete di certo, l’arista aveva gareggiato fra i BIG sulle note del singolo I Tuoi particolari, arrivato in seconda posizione fra un mare di polemiche.

Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2020 Ultimo

Le belle sorprese per quanto riguarda Sanremo, tuttavia, non finiscono qui! Nella stessa conferenza, infatti, Amadeus ha annunciato anche l’arrivo di un’altra grande star: stiamo parlando di Dua Lipa!

L’artista è proprio in questi giorni impegnata nella fase promozionale di Future Nostalgia, il suo secondo disco trainato dal singolo Don’t start now. Insieme a lei, vi ricordiamo, ci sarà anche un altro grande artista internazionale! Amadeus ha invitato sul palco dell’Ariston anche Lewis Capaldi, l’artista di Divinely Uninspired by an hellish extent.

Insieme ai nomi qui sopra citati (e a quello di Ultimo, da confermar) vi ricordiamo che vedremo fra gli altri anche Fiorello, Tiziano Ferro, Monica Bellucci, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino. Tra le donne che affiancheranno Amadeus al festival vedremo infine Rula Jebreal, Diletta Leotta o ancora Antonella Clerici e Mara Venier!