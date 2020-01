Amici 19: i casting di Veronica Peparini, com’è andata

Come sappiamo Veronica Peparini ha indetto un casting per trovare un ballerino che la soddisfi al 100% nel suo stile. Durante la puntata di Amici 19 di oggi, viene mostrata la giornata di audizioni della maestra con tutti i candidati. Dopo aver individuato alcuni ballerini interessanti, presenta la stessa coreografia a loro assegnata ai ballerini della scuola.

Valentin, Talisa, Karina, Federico e Javier si esercitano su questa in sala prove con la Peparini e i professionisti. A un certo punto Valentin interrompe l’esercitazione e contesta che venga applicato a lui lo stesso metodo degli altri che hanno studiato modern già in passato. Poi però riprende le prove come tutti gli altri.

La maestra, al termine dell’esercitazione, dichiara di avere le idee più chiare su loro tutti, compreso Valentin. La maestra ha apprezzato l’impegno investito dai ballerini. Presto si confronteranno con i nuovi aspiranti allievi selezionati durante i casting e lo faranno proprio su questa coreografia. Ai casting, tra i candidati rivediamo anche Emma Del Toro, che ha partecipato alle audizioni anche lo scorso anno ed è sorella di Francesca Del Toro, concorrente di Amici 13.

Veronica Peparini è intenzionata a scegliere un ballerino da portare al serale di Amici che possa rappresentarla ma non esclude che possa essere proprio uno di quelli già presenti nella scuola. In particolar modo, in questi giorni ha passato del tempo insieme a Talisa che potrebbe essere dunque la prescelta.

Più tardi, Valentin si confida con Marcello Sacchetta sull’accaduto raccontando le sue difficoltà e le sue buone intenzioni.

In questi ultimi giorni, il ballerino si sta cimentando in tutti gli stili per poter sostenere un esame di sbarramento per poter restare ad Amici. Valentin ha anche sfidato Federico per il torneo dei migliori e quest’ultimo, per la prima volta, dovrà imparare una coreografia di latino.