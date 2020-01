Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo: significato di Ringo Starr

I Pinguini Tattici Nucleari, band nata a Bergamo nel 2010, parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone intitolata Ringo Starr. Una partecipazione che è stata per il gruppo una grande sorpresa. Una notizia che è arrivata inaspettatamente mentre Riccardo (voce della band) era a Londra da un suo amico. Tv Sorrisi e Canzoni li ha intervistati e così hanno raccontato il significato del brano:

La nostra canzone è un omaggio a una figura quasi epica che è appunto Ringo Starr dei Beatles. Una di quelle persone che diventano talmente grandi e famose che possono rappresentare una metafora di vita. Infatti questa canzone è una metafora esistenziale. Ringo Starr faceva parte dei Beatles ma nel gruppo era la persona più in ombra. Anche tu, nella vita puoi far parte di qualcosa di bello, come una relazione fantastica, ma comunque puoi sentirti in ombra. Per noi Sanremo è un gran divertimento, ci ritroverete come ci avete sempre trovato, con la nostra spontaneità, il divertimento e lo stupore, colorati e scintillanti.