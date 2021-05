Elite 4 – Netflix: Nel trailer ufficiale ritroviamo anche Nadia (VIDEO)

Netflix in questi giorni è in vena di annunci interessanti. Recentemente vi abbiamo parlato di Summertime 2, Lupin 2 ma il pubblico da tempo aspettava soprattutto il trailer della quarta stagione di Elite in arrivo il 18 giugno. Ecco qualche dettaglio e qualche sorpresa interessante

Hanno tutto, ma vogliono di più, leggiamo nella didascalia della quarta stagione di Elite. Nella prossima stagione vedremo molti nuovi personaggi (conoscili qui) ma ciò che ci ha sorpreso del trailer è risentire e rivedere Nadia. L’occasione è una telefonata con Guzman che sembra interessarsi a una nuova ragazza. Come proseguirà la loro storia? Nelle immagini che anticipano gli episodi vediamo poi feste sfrenata, pianti, baci appassionati, tanto dramma e ovviamente la polizia. Ancora non sappiamo molto della trama della nuova stagione, ma da questo primo teaser possiamo vedere che le dinamiche potrebbero cambiare molto.

In queste brevi scene di Elite 4, infatti, sembra che la nostra coppia preferita, ovvero Omar e Ander, sarà messa alla prova dall’arrivo di un altro ragazzo. Nello specifico dal personaggio interpretato da Manu Rios. Dalle brevi ma piccanti conversazioni negli spogliatoi sembra che la storia diventerà un triangolo. Il personaggio di Carla Diaz, Ari, invece, sembra intralciare l’amicizia tra Samuel e Guzman. Cayetana, invece, potrebbe dimenticare Polo grazie Phillipe Florian Von Triesenberg (Pol Granch).

Ecco il trailer della quarta stagione di Elite:

Elite - Stagione 4 | Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube