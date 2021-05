Vampire Academy: Julie Plec lavorerà a una nuova serie sui vampiri

Julie Plec è pronta a tornare al lavoro su una serie con protagonisti i vampiri. Dopo Vampire Diaris, The originals e Legacies sarà infatti tra le produttrici di Vampire Academy che trae ispirazioni dai romanzi di Richelle Mead. Ecco i primi dettagli

Vampire Academy riunirà Julie Plec e Marguerite MacIntyre (Sceriffo Forbes in Vampire Diaries ndr) come sceneggiatrici e produttrici esecutive. Quando ho firmato per lavorerà di nuovo con Universal, ha raccontato la Plec a Tvline. Mi hanno chiesto quale progetto morivo dalla voglia di fare. Ho subito pensato alla serie di queste romanzi.

La serie di romanzi appartiene al genere paranormal romance e urban fantasy. Narra le vicende di Rose Hathaway, una dhampir di diciassette/diciotto anni che si allena come guardia del corpo della sua migliore amica Vasilisa “Lissa” Dragomir, una moroi. Mentre impara come sconfiggere gli strigoi, Rose intreccia una relazione proibita con il suo istruttore, Dimitri Beliko. Dai libri è stato tratto già un film nel 2014.

Julie Plec ha saputo creare un universo magico e una gigantesca passione nel pubblico con Vampire Diaries e i suoi spin-off, ha detto Lisa Katz (presidente di NBCUniversal Television and Streaming. Siamo emozionati all’idea di poter portare il suo pubblico ad appassionarsi a questa nuova serie su Peacock. Siamo sicuri che Julie saprà intrattenere, emozionare e toccare le corde giuste.

