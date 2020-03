Alfa ha scritto una nuova versione di un brano molto famoso

Alfa ha sfruttato la quarantena per scrivere delle nuove rime creando una versione rap di un brano molto famoso. Si tratta di Can’t help falling in love di Elvis Presley.

“Dedicalo alla prima persona che vorrai vedere dopo questa quarantena”, è l’invito del rapper genovese sulla sua pagina ufficiale Instagram. Qui sotto il testo del brano con le nuove parole scritte da Alfa e il video con questa nuova versione.

Testo

Cause I can’t help

falling in love with you

Andrà meglio di così

ma per ora c’est la vie

io ti bacio come Hayez

e ti abbraccio come Klimt

e guardiamoci due film

sentiamo musica chill

va bene qualsiasi cosa

basta che tu ci sia qui

Mi batte il cuore

salto un altro pasto

per uno sbalzo d’umore

faccio il primo passo

che sei bella come il sole

e fin qui non ci piove

Pago il conto di ogni mio errore

dimmi solo

se mi mentivi un’altra volta

spero che passi via la botta

se a qui conta non importa

e a chi importa beh non conta

I can’t help

falling in love with you

Lo scorso dicembre è uscito Before Wanderlust, il primo vero progetto discografico dell’artista. In realtà, l’album non è stato altro che un assaggio della nuova musica a cui Alfa ha lavorato per mesi, per salutare un anno che gli ha regalato uno straordinario successo e per accogliere a braccia aperte tutte le novità che gli riserverà il 2020.

Il progetto contiene pezzi già editi e tra cui Wanderlust! e Cin Cin, oltre a nuovi brani come Il giro del mondo. Attesissimo è il suo prossimo singolo, nel frattempo non possiamo far altro che ascoltare queste sue nuove rime.