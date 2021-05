La vita dello studente non è facile, così come non è semplice alzarsi ogni giorno per andare a scuola o, come nel caso della pandemia, rimanere concentrati durante le lezioni su Zoom che sembrano non finire mai.

Questo vale per quasi tutte le materie, per tutte tranne per quella in cui l’insegnante ha fatto davvero di tutto affinché tu fossi interessato e imparassi qualcosa. Però, anche se per quell’unica materia, quanto è bello imparare con piacere? Scrollandosi di dosso la sofferenza di “dover sapere” a ogni costo per passare un esame o avere la laurea.

A questi insegnanti appassionati, veri esseri incredibili, va tutto il nostro ringraziamento per ogni discorso che ci hanno fatto o per come ci hanno accompagnato lungo il nostro percorso scolastico o universitario. E se poi sei davvero grato, la cosa migliore da fare sarebbe farglielo sapere dicendogli grazie e magari dandogli un pensierino significativo per la fine dell’anno scolastico o accademico: un qualcosa che gli farà ricordare per sempre di te e della tua classe.

Se non hai idea di quale sia il miglior regalo per gli insegnanti, ecco i 3 migliori tra cui scegliere:

1) Un regalo personalizzato

Il tuo insegnante ha parlato di quanto gli piaccia bere un bicchiere di buon vino ogni tanto? Allora regalagli un bicchiere, ma non un bicchiere qualsiasi: un bicchiere personalizzato con il suo nome inciso! Un’idea originale e utile. Poi magari puoi anche offrirgli una penna con il suo nome o una borraccia con dedica, solo per fare qualche esempio! I regali personalizzati sono un ottimo modo per lasciare un messaggio che durerà nel tempo. Sul sito angolodelregalo.it trovi migliaia di idee regalo diverse tra cui scegliere quella più adatta per il tuo insegnante… dai un’occhiata! ;)

2) Un video del corso

Dopo tanto lockdown, siamo diventati tutti superprofessionisti della tecnologia, quindi perché non usare questa conoscenza per fare un super video di tutto il corso? Qualcosa di divertente o più tenero, come preferisci, ma qualcosa che identifichi il gruppo classe o il corso universitario. Questo è certamente un regalo che toccherà l’insegnante al cuore!

3) Un resoconto orale dei migliori aneddoti dell’anno

Il regalo più originale! Hai fatto così tanti progetti di gruppo che ormai sai già alla perfezione che cosa fare, allora adesso sfrutta le tue conoscenze per divertirti! Crea dei biglietti in cartone con delle foto o un Power Point dei migliori momenti dell’anno. Sono certo che tutta la classe si divertirà un mondo!

Infine, se vuoi, puoi anche fare un mix dei regali che ti abbiamo consigliato, per esempio: un Power Point con un video dei momenti salienti dell’anno e, alla fine, dare un regalo all’insegnante. Rimarrà sarà senza parole! :-) E anche a te lascerà un bel ricordo! Tra 10 anni lo rivedrai a una riunione di classe, perché no? Lacrimuccia garantita…

Essere un insegnante non è un compito facile, tanto meno se quell’insegnante motiva i suoi studenti e li spinge a capire che cosa vogliono fare poi! Ecco perché ringraziarli è importante! Qualunque sia il regalo insegnante o il regalo maestra di fine anno che hai scelto, sicuramente gli piacerà e sarà molto felice di riceverlo. Allora, grazie, prof!