Karina eliminata da Amici, giudizio sospeso per Stefano e Martina

La ballerina Karina Samoylenko è eliminata da Amici 19. Proprio come anticipato qualche giorno fa, i ragazzi non ancora al serale affrontano un nuovo esame di sbarramento davanti alla commissione. Così Jacopo, Karina, Stefano, Francesco, Martina e Matteo si sottopongono ancora una volta al giudizio dei professori della scuola.

Francesco, al momento dell’esibizione, ha un attimo di grande difficoltà perché in precedenza aveva cambiato la tonalità della canzone. Così, è costretto a interrompersi e i professori gli danno la possibilità di allontanarsi per riascoltare la base del brano.

Finite le esibizioni, i professori si allontanano per decidere chi proseguirà il suo percorso ad Amici. I ragazzi rientrano in studio e gli insegnanti comunicano la loro decisione che Zerbi definisce piuttosto sofferta. Jacopo prosegue la sua corsa verso il serale così come Francesco che può riabbracciare la sua amica Giulia.

Arriva il turno di Karina, i professori sono tutti d’accordo che il suo percorso si debba fermare qui. La bellissima ballerina affronta con positività questo “no” ringraziandoli dell’opportunità ricevuta. La scuola di Amici ha rappresentato per lei una grandissima occasione formativa, la più grande mai avuta nella sua vita. La Celentano è contenta di queste parole e chiarisce che l’eliminazione è motivata solo dal fatto che non è pronta per il serale.

Anche Matteo può rimanere nella scuola ma è stata una scelta che non ha trovato tutti i professori dello stesso parere. Rimangono ancora in bilico Stefano e Martina a cui è chiesto di confrontarsi sul brano Margherita di Cocciante. I due ragazzi, però, vengono colti completamente alla sprovvista ed è secondo Zerbi una cosa gravissima che non conoscano questa canzone.