Alessandro Cavallo parla di Amici 20 e della sua storia (Video intervista)

Nelle scorse ore la redazione di Ginger Generation ha avuto il piacere di incontrare, seppur a distanza, un nuovo allievo della scuola di Amici 20! Stiamo parlando del pugliese Alessandro Cavallo, il talentuosissimo ballerino giunto fino in finalissima insieme alla collega Giulia!

Alessandro Cavallo, entrato in punta di piedi nella scuola, si è fatto notare per il suo enorme talento ma anche per la sua grande umiltà e voglia di lavorare. In breve tempo si è conquistato l’affetto del pubblico ma anche dei professori (anche della temibile Celentano) riuscendo così ad arrivare ad un passo dal sogno.

Anche se non ha vinto, Alessandro grazie all’esperienza di Amici si è comunque portato a casa delle enormi soddisfazioni. Una in particolare vale la pena ricordare: stiamo parlando di un’importante offerta di lavoro. Al ballerino è stato proposto di entrare nel Balletto di Roma, compagnia che a partire da questo giugno si metterà d’impegno per preparare nuovi spettacoli.

Un risultato assolutamente meritato per uno dei più grandi talenti di questa edizione!

L’intervista di Ginger Generation ad Alessandro Cavallo

Insieme ad “Ale Horse”, come lo chiamano gli stan account di Twitter, abbiamo parlato davvero di un sacco di cose.

Alessandro ci ha raccontato un po’ della sua storia prima di Amici e anche dell’infortunio che l’aveva colpito e costretto lontano dalla danza per più di un anno.

Ma il ballerino ha anche avuto l’occasione di raccontarci qual è il valore della famiglia per lui e del suo rapporto super speciale con il suo papà.

“Ale” ci ha poi raccontato come ha vissuto in casetta con gli altri e quali sono stati i rapporti più importanti che ha creato. Fuori dalla scuola continuerà di certo a frequentare Deddy e Aka 7Even, con cui ha stretto una bellissima amicizia!

Non perdetevi la nostra video intervista ad Alessandro qui sotto!