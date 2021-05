Dopo aver parlato con Raffaele e Ibla (e molte altre ne arriveranno!) la redazione di Ginger Generation ha avuto l’occasione di intervistare Tancredi!

L’artista, uscito ad un passo dalla finalissima di Amici 20, è stato senza ombra di dubbio uno dei più amati di questa edizione. Dopo essere stato costretto ad una quarantena forzata causa Covid, l’aritsta ha fatto il suo ingresso nella scuola in punta di piedi, conquistandoci piano piano con la sua dolcezza.

Tancredi è infatti un artista dal grande talento e solo in apparenza timido e riservato. Sul palco, l’abbiamo visto soprattutto con una hit come Las Vegas, si scatena come un varo animale da palcoscenico.

Pochi giorni fa, il cantante ha finalmente realizzato il suo sogno. Dopo un percorso straordinario, Tancredi ha infatti pubblicato il suo primo vero EP, Iride!

Tancredi parla di Amici 20 e del suo rapporto con Aka7Even: ecco la video intervista esclusiva di Ginger Generation!

Tancredi l’abbiamo incontrato virtualmente, via Zoom, mentre in treno raggiungeva l’instore romano del suo primo EP.

Insieme a lui abbiamo parlato davvero di un sacco di cose. L’artista ci ha parlato delle lezioni più importanti imparate nel corso di questa straordinaria edizione e dei rapporti più importanti che ha creato con gli altri.

Se come noi avete seguito il Daytime, sapete benissimo del rapporto speciale creatosi fra lui e Aka7Even. Un rapporto talmente bello che alcuni hanno persino iniziato a shipparli! Aka, fra l’altro, aveva avuto l’occasione di commentare la ship in occasione della sua prima diretta Instagram post finale!

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista a Tancredi!

