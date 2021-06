Amazon ha annunciato che Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi saranno protagonisti del Prime Day Show. Mentre Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari saranno i protagonisti di un evento in live streaming.

Si tratta di un evento musicale di Amazon Music, con straordinari spettacoli di musica e intrattenimento per celebrare il Prime Day.

Tutti e tre gli episodi del Prime Day Show, con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, saranno presentati in anteprima mondiale a partire dal 17 giugno su Prime Video. E saranno disponibili per tutti i clienti, per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime.

Prime Day Live in Italia con Gaia

Amazon ha inoltre annunciato che gli artisti italiani Gaia e Pinguini Tattici Nucleari saranno i protagonisti del Prime Day Live. Un evento in live streaming che vede la straordinaria presenza di due degli artisti e band italiani più amati.

L’evento, condotto da Victoria Cabello, sarà disponibile in diretta streaming il 18 giugno alle 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell’app Amazon Music.

Nel maggio 2021 esce il nuovo singolo di Gaia, Boca feat. Sean Paul prodotto dai Childsplay, un pezzo in cui il reggaeton caldo e potente si fonde a ipnotici richiami indiani risvegliando il desiderio di muoversi e ballare.

Pinguini Tattici Nucleari è il progetto di Riccardo Zanotti, accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini. In meno di un anno, i Pinguini Tattici Nucleari superano i quattrocento milioni di streams.

Prima dell’inizio dello show, i due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe riscalderanno il pubblico collegato con un pre-show.

Durante l’evento, i clienti potranno supportare la Missione Make-A-Wish Italia che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Attraverso un pulsante di donazione che sarà disponibile per l’intera durata dell’evento.

Celebrando il Prime Day

L’annuale Prime Day di Amazon si svolge il 21 e 22 Giugno. Per celebrare l’inizio dell’estate con due giorni di offerte imperdibili e i migliori risparmi che Prime ha da offrire.