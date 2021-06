Sembra giunta al capolinea la storia tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo la fine di Amici 20. I due ragazzi a quanto pare si sarebbero davvero lasciati. Proprio come si sospetta ormai da settimane.

La notizia arriva da Il Vicolo delle News e nello specifico da una talpina che ha incontrato Deddy in un ristorante a Roma, ieri sera. Lì, la talpa ha riferito di aver sentito il cantante parlare con una fan e finalmente rispondere alla fatidica domanda:

Una ragazza ha chiesto a Deddy: “Perchè ti sei lasciato con Rosa?” E lui ha risposto: “Ma già lo sanno tutti?!?” Lei gli ha replicato: “Eh si, le notizie girano!” E lui le ha quindi spiegato: “Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!” Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto.

In una recente intervista per la promozione del disco, inoltre, il cantante ha risposto alla curiosità dei tanti fan che si chiedono su come sta andando tra lui e la ballerina.

“Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché ho tanti impegni, però..” aveva risposto in quell’occasione, interrotto poi dalla manager che lo stava intervistando.

Poco tempo prima, c’è da dire che il cantante originario di Torino aveva speso delle bellissime parole riguardo ai momenti vissuti con la ballerina nel programma condotto da Maria De Filippi, durante la sua ospitata a Verissimo.

In quell’occasione, però, fu lo stesso Deddy a cambiare argomento, evitando di entrare troppo nel merito della sua storia con Rosa e soprattutto parlando della ballerina soltanto al passato.

Le ultime dichiarazioni del cantante sembrano confermare dunque la rottura. E che sia stato effettivamente lo stesso Deddy a interrompere la relazione. Le sue spiegazioni, tuttavia, continuano a non convincere.