Addison Rae ha lanciato il suo primo marchio di skincare

Le sorelle Charli e Dixie D’Amelio hanno appena lanciato la loro linea di make up per Morphe 2 e ora un’altra star di TikTok è pronta a farsi strada nel mercato della bellezza.

Addison Rae, si prepara infatti a lanciare il suo marchio di skincare, Item Beauty. L’account Instagram del brand è già online da due settimane ma sembra che il debutto ufficiale avverrà in agosto.

Olio di cocco, thé verde, burro di karité, camelia, acido ialuronico, olio di mandorle, jasmine e camomilla sono alcuni degli ingredienti di questa linea, tutta all’insegna di una giocosa naturalezza.

Chi è Addison Rae della Hype House

Addison Rae è, insieme a Charli d’Amelio, una delle tiktoker attualmente più amate e seguite negli Stati Uniti e nel mondo. La giovane webstar, che insieme a molti altri fa parte della Hype House, si è fatta conoscere per i suoi video super divertenti e creativi e per un indubbio fascino che ha già conquistato moltissimi fan.

Addison, che ad oggi vanta oltre 50 milioni di follower su TikTok e oltre 24 milioni su Instagram, è nata il 6 ottobre 2000 a Lafayett, in Louisiana. Il suo nome completo è Addison Rae Easterling.

I genitori della tiktoker si chiamano Monty e Sheri Easterling e appaiono spesso nei suoi video. La madre, in particolare, è seguitissima e vanta ad oggi migliaia di follower soltanto su TikTok.

La ragazza, come possiamo intuire anche dal suo fisico invidiabile, è sempre stata una grande sportiva. Di lei sappiamo infatti che in passato è stata per tanti anni una cheerleader e che ha praticato softball e ginnastica. Ma non è finita qui!

Addison Rae è, infine, anche una ballerina molto talentuosa. La tiktoker è stata un membro della prestigiosa Shreveport Dance Academy per diverso tempo, un’accademia dove ha perfezionato le sue doti nella danza contemporanea.