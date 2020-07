Dixie D’Amelio ha smesso di seguire sui social Griffin Johnson

Griffin Johnson è una delle star che hanno ottenuto la popolarità grazie a TikTok ma nello specifico per essere anche il fidanzato di Dixie D’Amelio. Ebbene, da quanto successo nelle ultime ore, sembrerebbe che i due si siano lasciati.

Questa mattina, i fan dei due tiktoker hanno notato che lei ha smesso di seguirlo su Twitter e su Instagram. Ciò sarebbe la conseguenza di un contenuto di una ragazza, Madison Galley, in cui si vede Griffin chattare con lei e asserire di essere single.

Dixie avrebbe visto il video e avrebbe commentato con tre puntini sospensivi. Il titktok postato da Madison ha fatto subito pensare ai fan che le recenti accuse di tradimento di Chase Hudson, non fossero del tutto prive di fondamento.

In effetti, Griffin è stato coinvolto nel famoso drama che riguarda Charli D’Amelio e il suo ex. Quest’ultimo ha accusato lui e altri creator componenti della Sway House di non essere stati fedeli alla propria ragazza, nel suo caso a Dixie D’Amelio.

Secondo quanto affermato da Lil Huddy, il ragazzo avrebbe tradito la sua fidanzata per almeno due volte. La prima con Kaylyn Slevin (ex fidanzata di Tyler Holder) e la seconda con Elle Dajean (ex fidanzata di Bryce Hall).

Fino a questo momento, però, tutto sembrava rientrato con le scuse pubbliche di Chase. Rimane in ogni caso, l’ipotesi che il gesto di Dixie sia uno scherzo da parte di entrambi. Lo stesso Griffin avrebbe scritto su Twitter queste parole: “Preparate i pop corn”.

La coppia si è formata così recentemente che riesce difficile pensare che possa essere successo tutto questo. L’annuncio ufficiale della loro relazione è arrivato pochissimo tempo fa mediante un video con la reazione dei genitori D’Amelio al video musicale di Be Happy.