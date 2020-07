Charli D’Amelio era terrorizzata quando ha conosciuto James Charles

Charli D’Amelio racconta quando ha incontrato James Charles per la prima volta. In un nuovo video su Youtube, in collaborazione con il makeup artist e sua sorella Dixie, la quindicenne descrive quanto fosse terrorizzata di conoscerlo.

Il suo comportamento piuttosto insolito, com’è facile immaginare, ha fatto sì che James avesse una prima impressione della ragazza piuttosto negativa.

Nel video, James racconta a sua volta di essere rimasto colpito da lei e di aver cominciato a seguirla su TikTok e Instagram per questo motivo. Più avanti ha deciso di farsi coraggio per scriverle e per proporle di truccarla personalmente e questo senza ottenere una risposta.

Il guru del makeup, però, non si è di certo scoraggiato dal silenzio di Charli e le ha scritto di nuovo per proporle, questa volta, di realizzare dei video insieme. La ragazza, a quel punto, ha risposto di essere troppo occupata in quello specifico momento, facendo pensare a James di esserle non troppo simpatico.

La ragazza confessa dunque che in realtà era molto spaventata da lui, di averne persino parlato con i suoi genitori e che lei stessa non riusciva a capire la ragione di questo suo stato d’animo.

“Ero davvero, molto nervosa e non sapevo cosa dire perché eri uno dei primi, sei stato uno dei primi a dirmi qualcosa del tipo, ‘Ehi, cerchiamo di collaborare’ e che io seguivo già da tempo“, ha aggiunto Charli. “Ero semplicemente molto, molto spaventata e non sapevo cosa dire … ero terrorizzata, lo sono ancora.”

James Charles è dagli inizi del 2019 uno dei testimonial della grande catena di cosmetici Morphe. Charli e Dixie D’Amelio, invece, sono appena diventante ambasciatrici della nuova linea del brand, destinata alla Generazione Z, Morphe 2.

James Charles Uses Makeup to Turn Us into Triplets! featuring Charli D’Amelio | Dixie D’Amelio

