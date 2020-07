The Umbrella Academy ha abituato il pubblico al caos temporale e spaziale e visto il trailer non potevamo aspettarci un inizio chiaro e lineare. La seconda stagione sembra almeno dopo il primo episodio intrigante e intricata. Insomma, un inizio che incita al binge watching. Ecco una breve recensione del primo episodio

Nel finale della prima stagione di The Umbrella Academy i sette fratelli avevano salvato il mondo dall’apocalisse. Tuttavia, non tutto era andato liscio e la luna aveva iniziato a disintegrarsi scatenando una pioggia di asteroidi da cui ovviamente hanno dovuto trovare un modo per scappare. Cinque, aveva deciso di provare per la prima volta a viaggiare nel tempo insieme ai fratelli. La seconda stagione inizia proprio così ma nel viaggio inter-temporale i fratelli sono arrivati in periodi diversi e alcuni come Vanya non hanno nemmeno più la memoria. Cinque “sbarcato” nel novembre 1963 scopre che il 25 novembre di quell’anno ci sarà una nuova fine del mondo questa volta nucleare.

Inizia quindi la ricerca dei fratelli aiutato da un bizzarro fotografo. Klaus insieme al fantasma di Ben stanno vivendo nel 1960 una vita ad alto rischio. Il personaggio di Klaus mantiene il suo lato dark, strambo e capiamo che il rapporto con Ben forse cambierà vista la richiesta di indipendenza del suo spirito. Allison vive nel 1961 ed è sposata con un attivista per i diritti civili delle persone di colore. The Umbrella Academy 2 affronterà così un periodo storico denso di lotte politiche e sociali. Luther è disperato per aver perso Allison e ha iniziato una carriera come lottatore. Diego è rinchiuso in un ospedale pischiatrico da cui evaderà. Vanya fa la tata e vive con una famiglia molto gentile ma non ha ricordi.

Suspense, caos, piccoli e grandi drammi segnano il primo episodio di una seconda stagione che si prospetta ricca di entusiasmanti avventure. I fratelli che avevano appena imparato a stare di nuovo insieme sono nuovamente separati. Cinque riuscirà a riportare la Umbrella Academy insieme a salvare il mondo?