Charli D’Amelio ammette di soffrire di un disturbo legato all’alimentazione

La star di TikTok Charli D’Amelio è stata criticata ancora una volta dopo che un suo vecchio video (da lei cancellato) è riemerso. E il suo conseguente post di scuse ha rivelato un fatto scioccante sull’influencer.

Dopo che una pagina Instagram ha condiviso un vecchio TikTok di Charli con il sottofondo musicale Prom Queen dei Beach Bunny – una canzone che recita “conta le calorie” – la ragazza ha iniziato a ricevere alcune critiche per il video e ha risposto mediante Instagram Stories.

Tuttavia, le scuse di Charli non erano ciò che gli hater si aspettavano. La web star, invece, ha rivelato di soffrire di un disturbo alimentare e di aver lottato molto con se stessa per riuscire a parlarne pubblicamente.

Avevo paura di far sapere che ho un disturbo alimentare, ma alla fine, spero che condividendolo, io possa aiutare qualcun altro. So che i disturbi alimentari sono qualcosa che così tante persone stanno combattendo a porte chiuse. A chiunque ho ferito suonando involontariamente una canzone e non rendendomi conto che quelle parole avrebbero potuto darti fastidio, mi scuso profondamente e sinceramente. Spero che tu ora sappia che non ho mai avuto intenzione di farti del male. Ho bisogno che tu sappia che non sei da solo.