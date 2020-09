Addison Rae attrice nel remake del film Kiss me (She’s all that!)

Era solo questione di tempo prima che i tiktoker più grandi del mondo riuscissero a sbarcare anche al cinema. Poche ore fa, Variety ha rivelato in anteprima che la tiktoker Addison Rae, fra le più amate e seguite al mondo, debutterà presto al cinema. La webstar interpreterà un ruolo nel remake del celebre film Kiss me (She’s all that).

Ecco cosa sappiamo del primo ruolo da attrice di Addison Rae!

Al remake del film She’s all that si sta lavorando ormai da diverso tempo, qualche anno per essere precisi. Il regista, fra l’altro, è dietro allo straordinario successo di film iconici per gli adolescenti come Freaky Friday e Mean Girls: stiamo parlando di Mark Waters.

Il film riproporrà la trama del film ma dalla prospettiva di una giovane adolescente piena di sogni e speranze romantici. Addison Rae, dunque, interpreterà la versione femminile dello storico ruolo interpretato ai tempi da Freddie Prinze Jr.

Kiss me, uscito nel 1999, raccontava la storia di un ragazzo liceale (Zach Siler) che dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza cercava di trasformare la ragazza nerd della scuola nella regina del ballo.

Addison Rae, in questa nuova versione del film, avrà dunque un ruolo simile a quello di Freddie Prinze Jr ma in una nuova versione. Nel film, Addison sarà un’influencer che cercherà di trasformare lo “sfigato” della scuola nel re del ballo scolastico.

Ad oggi, nessuno meglio di Addison Rae avrebbe potuto interpretare il ruolo. Con oltre 58 milioni di follower su TikTok, è ad oggi la seconda persona più seguita sulla piattaforma. Di recente, Forbes ha confermato che la tiktoker è la più pagata al mondo, con un guadagno nel solo 2019 di oltre 5 milioni di dollari.

Addison sarà di fatto una delle primissime titkoker ad avere un ruolo di spicco in un film così importante!

Qui sotto trovate il trailer di Kiss ME!