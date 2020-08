Quali sono i tiktoker più ricchi al mondo? Quali sono le star di TikTok che guadagnano di più? E quanto guadagnano i tiktoker come Charli d’Amelio, Addison Rae o Loren Gray? A queste e ad altre domande ha voluto rispondere la rivista Forbes, in un articolo pubblicato la scorsa settimana.

La rivista nota per fare i “conti in tasca” alle celebrità ha infatti deciso di approfondire i guadagni dei tiktoker più seguiti al mondo. Il 2019 e il 2020 in modo particolare hanno infatti segnato ufficialmente l’avvento di un nuovo tipo di webstar, un fenomeno che ha interessato sempre di più i mezzi di informazione. Stiamo parlando in modo particolare di bellissimi adolescenti americani (e non solo) che con video e balletti di appena 15 secondi hanno conquistato milioni di persone.

Ad oggi, la star di TikTok più seguita al mondo in assoluto è Charli d’Amelio (e pure la sorella Dixie non se la cava male). Ma la verità è che c’è un’altra collega che le fa concorrenza: stiamo parlando di Addison Rae. Proprio lei è infatti la titkoker più pagata al mondo.

Secondo Forbes, grazie al suo profilo e alle collaborazioni con le aziende la giovanissima star di TikTok nel solo 2020 (fino a giugno) Addison ha guadagnato 6 milioni di dollari. Pensate che i due terzi delle sue entrate derivano da due soli brand! Addison è infatti diventata milionaria grazie alle sponsorizzazioni di Reebok e alla società di orologi Daniel Wellington.

Subito dietro di lei troviamo, con un guadagno di oltre 4 milioni di dollari, Charli d’Amelio, che di recente ha confermato una nuova collaborazione con il brand Hollister.

Qui sotto trovate la classifica con le star di TikTok che più hanno guadagnato nel 2020!

