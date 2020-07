Piccola disavventura per Ghali, l’artista tunisino (ma ormai naturalizzato italiano) che nella serata di sabato ha avuto a che fare con una fan decisamente troppo su di giri. Il rapper è infatti stato aggredito mentre si trovava nella sua abitazione di Buccinasco, in compagnia della sua famiglia. Ma che cos’è successo esattamente?

Ecco cos’è successo a Ghali!

La notizia è giunta da alcuni giornali locali come Milano Today, che hanno rapidamente riportato la notizia con tutti i dettagli del caso.

Innanzitutto ci teniamo a tranquillizzarvi: Ghali sta bene e non gli è successo nulla di grave (e lo stesso discorso, fortunatamente, vale anche per i suoi familiari).

Tutto è successo nella serata di sabato 11 luglio, intorno alle ore 20. A quanto sembra, infatti, una giovane donna (si parla di una ragazza di 22 anni) si è intrufolata nella villetta dell'artista. Inizialmente, la ragazza ha iniziato ad urlare ed inveire contro il cantante, senza un motivo preciso.





Dopo essersi scagliata contro la BMW di Ghali, parcheggiata in strada, la ragazza sarebbe riuscita a scavalcare il cancello della casa dell’artista. Una volta arrivata nel giardino, avrebbe iniziato a spaccare diversi vasi aggredendo verbalmente Ghali.

Il rapper ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri della caserma di Corsico sono rapidamente giunti sul posto. Qui, le forze dell’ordine hanno prelevato la ragazza e l’hanno portata via in ambulanza, per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

La giovane, a quanto pare, avrebbe detto alle autorità di aver fatto un viaggio fin da Benevento con l’unico scopo di incontrare Ghali. Adesso la ragazza potrebbe essere denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio.