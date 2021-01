A partire dal prossimo 5 febbraio sarà disponibile su FX e in streaming su Hulu Framing Britney Spears, un nuovo documentario shock che farà luce sui più recenti anni di carriera di Britney Spears.





L’artista statunitense, come vi avevamo raccontato in questa occasione, è al centro da ormai diverso tempo di una inquietante controversia. Da circa una decina di anni, Britney è infatti sotto tutela legale del padre Jamie. La sua “conservatorship” fa sì che, in buona sostanza, Britney non possa prendere decisioni di tipo lavorativo o persino personale senza il consenso del genitore.

La tutela di Jamie Spears su Britney Spears e, di conseguenza, la mancanza di libertà personale di quest’ultima ha portato alla nascita del movimento #FreeBritney. I fan vorrebbero infatti che la cantante avesse maggior controllo sulla sua vita, anche in considerazione del fatto che è ormai una donna adulta.

Framing Britney farà proprio luce sulla vita della cantante, andando ad analizzare le ombre e gli anni bui, come il terribile 2007. Sarà dunque questa per conoscere un lato di Britney Spears più fragile, ma anche per scoprire i retroscena più inquietantin della sua vita da star.

Il commento su Framing Britney Spears: ecco la recensione del documentario su Variety

La rivista Variety ha avuto la fortuna di vedere in anteprima Framing Britney. Il magazine ha promosso a pieni voti il documentario, sottolineandone in particolare l’imparzialità e l’accuratezza.

Framing Britney è stato definito come un lavoro preciso e meticoloso ma soprattutto super partes, che non ha avuto l’obiettivo di puntare il dito contro nessuno. Un prodotto, insomma, interessante ed appassionante che racconta una storia di certo difficile ma con garbo e maestria.

Siamo a questo punto davvero estremamente curiosi di vederlo!

Qui sotto trovate il trailer di Framing Britney.