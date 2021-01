Streaming Colpa delle stelle su Disney Plus: il film sta finalmente per arrivare sulla piattaforma!

Colpa delle stelle sta per tornare. Il film tratto dall’omonimo romanzo di John Green arriverà infatti sul catalogo di Disney+ a partire da febbraio. Una bella occasione per vedere, o rivedere, il film del 2014 che ha commosso il mondo.

Colpa delle stelle è interpretato da Shailene Woodley e Ansel Elgort. Insieme a loro anche il Premio Oscar Laura Dern, nei panni della madre del personaggio di Shailene Woodley.

Colpa delle stelle arriverà su Disney+ a partire dal 12 febbraio.

La trama del film

Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la malattia che anni prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche imparato che i miracoli si pagano: mentre lei rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola e fuori sincrono rispetto alle sue coetanee, con una vita in frantumi i cui pezzi non si incastrano più.

Un giorno però il destino le fa incontrare Augustus, affascinante compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e le dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il tempo che hanno disposizione è un miracolo, e in quanto tale andrà pagato.

Tra le altre novità che vedremo su Disney+ nel corso del mese di febbraio c’è il film in live action Flora & Ulisse ma anche i nuovi episodi di WandaVision, i nuovi episodi del documentario Pixar – Dietro le quinte, Il paradiso all’improvviso, Il diritto di contare e La leggenda di Frozen.