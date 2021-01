Finalmente il mistero è risolto: ecco qual è il nome della bambina di Zayn e Gigi Hadid, venuta alla luce lo scorso 19 settembre.

Il cantante e la modella sono una di quelle coppie famose che hanno tenuto nascosto per un periodo il nome del loro piccolo. Non sappiamo però se si tratta di una scelta veramente intenzionale o un dettaglio che hanno semplicemente tralasciato.

Gigi Hadid e Zayn: ecco come si chiama la bambina

A rivelare il nome della bimba è la stessa Gigi, che ha da poco aggiornato la sua biografia su Instagram scrivendo “Khai’s mom” che significa “la mamma di Khai”. Khai è dunque il nome della sua adorata primogenita avuta con Zayn.

Il significato è “il prescelto, reale e nobile”, come ha scoperto NewsMtv.it che a sua volta ha approfondito l’argomento sul sito specializzato mom365.

Dei fan estremamente attenti si sono accorti, nel frattempo, che la targa dell’automobile di Zayn e Gigi è GZK, che sono ovviamente le loro iniziali e quella della piccola Khai.

La modella ha raccontato solo pochi giorni fa di aver scoperto di essere rimasta incinta il 6 febbraio. E questo mentre era impegnata con le settimane della moda mondiali.

Ma non è finita qui perché Gigi Hadid ha anche rivelato di come la sua migliore amica Taylor Swift l’abbia aiutata a gestire la nausea da gravidanza mentre era a Londra per lavoro. Cosa ne pensate del nome della bambina di Gigi Hadid e Zayn?