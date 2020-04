Zayn era stato costretto dalla madre a fare i provini per X Factor Uk!

In una recente intervista concessa al Daily Star, Liam Payne ha raccontato una curiosità sugli One Direction che (forse) ancora non sapevate. In pratica, Liam ha svelato che l’entrata di Zayn negli One Direction è di fatto dipesa dalla madre dell’artista di origini pakistane, Tricia Malik.

A quanto pare, infatti, se non fosse stato per l’insistenza della madre Zayn non si sarebbe nemmeno presentato ai provini di X Factor Uk. Proprio grazie a Tricia, dunque, Zayn ha avuto la possibilità di farsi conoscere da Simon Cowell, che l’avrebbe poi reso la star che è oggi.

Ecco qui sotto un estratto delle dichiarazioni dl Liam Payne su Zayn:

Mi ricordo che Zayn ci ha raccontato la storia di quando sua mamma lo ha obbligato a venire alle audizioni, lui non voleva. Lui ama scrivere canzoni e lo sa fare molto bene. Non gli piace fare promozione, non gli piace la costante attenzione della stampa.

Le dichiarazioni di Liam, in effetti, non ci stupiscono. Sappiamo molto bene infatti che dei 5 One Direction è sempre stato quello più schivo e timido. Inoltre, l’artista di Mind of Mine ha sofferto di attacchi di ansia che gli hanno impedito di andare in tour una volta conclusa l’esperienza con i OneD.

Nella stessa intervista. inoltre, Liam Payne è tornato a parlare della tanto attesa reunion degli One Direction. Nemmeno lui, purtroppo, sa se Zayn ne farà parte oppure no:

Penso sia un po’ prematuro parlarne.Stiamo cercando di organizzare il nostro primo FaceTime di gruppo. Tu potresti prendere il posto di Zayn. Unisciti alla band!“

Qualche giorno fa, parlando con il dj Alesso, Liam aveva lasciato intendere che Zayn non avrebbe fatto parte della reunion. Eppure, ci sono alcuni segnali che ci lasciano pensare che non sia così. Dove starà la verità dei fatti secondo voi lettori?