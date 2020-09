Due anni di streaming buttati alle ortiche. Apple Music, una delle più importanti piattaforme di streaming musicale al mondo, questa volta l’ha combinata davvero grossa. Per errore, la piattaforma ha infatti eliminato per qualche ora dal suo catalogo Icarus Falls di Zayn, mandando all’aria tutti i risultati ottenuti fino ad ora.

Cos’è successo a Icarus Falls di Zayn su Apple Music?

Tutti gli streaming dei pezzi del disco (qui trovate tutte le traduzioni delle canzoni, btw) da parte delle affezionatissime directioner sono andati in fumo. 24 mesi di affetto spariti nel nulla. Al momento, infatti, su Apple Music è come se il nuovo disco di Zayn fosse uscito l’altro ieri.

Una situazione incresciosa, particolarmente per un fandom da sempre molto attento ai numeri del proprio idolo. E che non rimarrà di certo con le mani in mano! Una volta scoperto quanto accaduto, i fan hanno lanciato su Twitter l’hashtag #AppleMusicisOverParty, da subito entrato nelle tendenze italiane ed internazionali. Con l’hashtag i fan stanno cercando di sensibilizzare in particolare la RCA Records a prendere decisioni in merito alla questione.

Trattandosi di errore tecnico, per così dire, è possibile che gli streaming verranno preso ripristinati dal team di Apple Music. Ma non è una soluzione così scontata.





Nel frattempo, su altre piattaforme, Zayn si è preso tutt’altre, grosse soddisfazioni. Quasi per un caso del destino, proprio pochissime ore fa, Spotify ha annunciato che Icarus Falls ha superato la soglia del miliardo di streaming totali. Un risultato importante, anche in considerazione del fatto che il disco praticamente non è stato accompagnato da alcuna promozione. Quello che i fan riescono a fare è davvero incredibile! E noi siamo super fieri di loro e di Zayn!