Iron Man: ci sono possibilità di un ritorno nell’MCU?

Ci sono possibilità che Iron Man torni nel Marvel Cinematic Universe? L’attore Robert Downey jr è tornato sull’argomento confermando come la sua esperienza tra gli Avengers sia terminata. Nel corso di del podcast Smartless con Sean Hayes, Jason Bateman e Will Harnett ha dichairato senza lasciare spazio a false illusioni: “È tutto finito”. Quindi i fan che nutrivano speranze per una possibile resurrezione di Tony Stark dopo la sua morte avvenuta nel corso di Avengers Endgame dovranno rassegnarsi. Robert Downey jr ha parlato della fine dei suoi impegni in film Marvel, ma questo potrebbe non valere riguardo eventuali apparizioni speciali nell’MCU.

IRON MAN POTREBBE APPARIRE IN BLACK WIDOW?

Alcune voci di corridoio parlavano di una possibile apparizione di Iron Man/Tony Stark nel film Black Widow. Tuttavia, tali rumors si sono evoluti, parlando di un possibile inserimento nel film di una scena appartenente in origine a Captain America – Civil War e in seguito tagliata. Mangaforever ci offre alcuni dettagli su tale scena: in essa si vedrebbe Tony Stark incontrare Natasha Romanoff dicendole di fuggire. Questo incontro sarebbe un ponte diretto alla storia di Black Widow. La pellicola è infatti cronologicamente ambientata tra Civil Wars e Avengers – Infinity War. Sicuramente tale incontro toccherebbe il cuore di tanti fan, che rivedrebbero Iron Man e la Vedova Nera quando erano ancora vivi e attivi nel Marvel Cinematic Universe.

LA STORIA DI IRON MAN GIUNGE AL TERMINE?

Una cosa sembra però sicura: la storia di Iron Man nell’MCU non terminerà con l’uscita di scena di Robert Downey jr. Del resto, nulla vieta che l’attore possa prendere parte a futuri lungometraggi, magari in qualche flashback. Anche se Tony Stark non ci sarà più il suo ricordo resterà indelebile tra i suoi compagni Avengers. Ricordiamo come l’universo Marvel cinematografico sia nato proprio nel 2008 con il primo film incentrato su Iron Man. Non è esagerato dire, quindi, che tutte le storie finora costruite si reggano su tale pilastro.

E voi cosa ne pensate? Iron Man sarà di nuovo dei nostri?