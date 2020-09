Miley Cyrus canta My Future di Billie Eilish a BBC Radio 1 (VIDEO!)

Miley Cyrus ci ha regalato un’altra delle sue splendide interpretazioni. Poche ore fa, l’artista è stata ospite speciale della trasmissione BBC Radio 1, nel corso della quale ha tenuto un mini live davvero da brividi. Miley ha interpretato per l’occasione alcuni dei suoi più grandi successi recenti, più una cover davvero molto speciale.

Stiamo parlando nel caso specifico di My Future, l’ultimo singolo pubblicato dalla collega Billie Eilish. La canzone è frutto di una giovane donna più sicura, che trova del tempo per sé stessa, si domanda cosa ci sia davanti a lei, il significato di un nuovo capitolo che aspetta questa teenager.

Miley Cyrus. tuttavia, ha voluto dare al pezzo una sua personale interpretazione in chiave decisamente più jazz. Una performance a dir poco da brividi e vocalmente ineccepibile (ma è Miley, non ce ne stupiamo!) che potete recuperare qui sotto!

Ecco il video della cover di My future di Billie Eilish da parte di Miley Cyrus!

Miley Cyrus - my future (Billie Eilish cover) in the Live Lounge

My future di Billie Eilish, in ogni caso, non è stata certo l’unico brano che Miley ha cantato in questa occasione. Nella scaletta la cantante ha infatti inserito anche la toccante Slide Away e il più recente singolo Midnight Sky. Quest’ultimo, come vi abbiamo raccontato qui, Miley l’ha cantato per la prima volta dal vivo in occasione degli MTV VMAs 2020 dello scorso 30 agosto.

Almeno per il momento, Miley Cyrus non sembra essere interessata a pubblicare alcun disco. Sappiamo che l’artista è al lavoro da diverso tempo su musica inedita, ma un vero e proprio disco non sembra essere imminente. Per il tanto atteso “She is Miley Cyrus” bisognerà insomma aspettare ancora un po’.