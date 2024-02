Zac Efron ha trasformato il suo corpo in soli 6 mesi per The Iron Claw

Zac Efron ha cambiato drasticamente il suo corpo in soli 6 mesi per interpretare il wrestler protagonista di The Iron Claw. E diventare come Kevin Von Erich era l’unico obbiettivo di Zac. Per fortuna ci è riuscito. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla trasformazione fisica dell’attore di High School Musical

Zac Efron nei panni di Kevin Von Erich

Zac Efron in The Iron Claw interpreta Kevin Von Erich un vero e proprio campione del wrestling professionistico tra gli anni ’80 e ’90 che assieme ai suoi fratelli ha fatto la storia dello sport.

Come potrete capire per interpretare il ruolo era necessario per Zac acquisire una forma fisica importante e l’ha fatto in soliti 6 mesi, cambiando drasticamente il suo fisico. Si è sottoposto a quella che viene definita la Bulking termine usato per coloro che hanno deciso di aumentare il proprio apporto calorico e combinare questo surplus con un allenamento intensivo con i pesi per aumentare la massa muscolare e la forza. Acquisire ma soprattuto mantenere questa forma fisica non è stato affatto facile per l’attore perchè ha dovuto restare a regime anche durante le riprese e nel mentre ha pure dovuto imparare le vari mosse e tecniche del wresling.

Inoltre, quando spingi il tuo corpo così duramente, il recupero e il sonno sono importanti tanto quanto la dieta e l’allenamento, se non di più e Zac doveva dormire per almeno 7 ore per poter ottimizzare il suo allenamento.

Ad ogni modo il risultato è stato sorprendente, tanto che persino Jeremy Allen White, che ha preso ben 11 kg di soli muscoli per il film, temeva di sfigurare al fianco di Zac.

The Iron Claw lo trovate con il titolo The Warrior dall’1 febbraio al cinema.

The Warrior racconta la vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competitivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all’ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l’immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.

