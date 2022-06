Gold: la clip in anteprima esclusiva del film con Zac Efron

Esce nei cinema il 30 giugno Gold, dramma psicologico con Zac Efron che riflette sulla cupidigia e sui limiti dell’uomo. Il film è diretto da Anthony Hayes, che nel film si è anche ritagliato il ruolo di co-protagonista.

Gold vede Zac Efron, recentemente anche co-protagonista di Firestarter, in un ruolo inedito che è stato lodato dalla critica.

In attesa di andare a vedere il film nelle sale vi lasciamo con una clip in anteprima esclusiva che vi permetterà di entrare già in contatto con le atmosfere surreali di Gold e con il personaggio di Zac Efron.

Gold, la clip in anteprima esclusiva con Zac Efron

La trama del film

Gold è la storia di due vagabondi (la coppia formata da Anthony Hayes e Zac Efron), che viaggiano nel vasto deserto in un prossimo futuro distopico. Durante il loro cammino i due si imbattono in un’enorme pepita d’oro, la più grande mai trovata.

Quanto potrebbero guadagnare con quel pezzo d’oro e quale vita lussuosa potrebbero condurre? Ossessionati dal pensiero della sterminata ricchezza che hanno tra le mani, i due pensano a un piano per dissotterrare la pepita.

Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l’attrezzatura necessaria all’estrazione della pepita, l’altro resta a controllarla e ad aspettarlo. Quest’ultimo dovrà affrontare il rigido clima del deserto, cercando di difendersi non solo dai lupi, ma anche da altri intrusi. Mentre lotta per restare vivo nella sterminata distesa di sabbia, inizia a pensare di essere rimasto solo e abbandonato a un crudo destino…

Gold, le tematiche del film

Sfruttando come gancio la pepita, che rappresenta tutto quello che potrebbe cambiare la vita del protagonista, Gold ci conduce attraverso un viaggio nella mente umana. Un viaggio fatto di paure, ossessioni e solitudine che il protagonista dovrà affrontare per comprendere realmente di che materia è fatto realmente l’oro…