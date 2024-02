Taylor Swift – The Tortured Poets Department: tracklist e quello che sappiamo

Durante il suo discorso di accettazione ai Grammy 2024 Taylor Swift ha annunciato il suo nuovo disco: The Tortured Poets Department.

Cosa sappiamo su The Tortured Poets Department:

L’undicesimo disco in studio della regina del pop arriverà il 19 Aprile ed a quanto pare è in lavorazione da ben due anni; già dal titolo possiamo capire che si tratta di un cambio netto con i suoi primi 10 dischi, in quanto per la prima volta è composto da più di due parole.

Per completare l’annuncio è arrivato anche un post social con la cover ed una poesia scritta dalla cantante e firmata dalla “presidente dei poeti tormentanti”; questa “firma” ci fa pensare che questo “Tortured Poets Department” potrebbe essere composto da Taylor Swift insieme ad altri componenti.

“E così entro in scena con le prove. Il mio stemma appannato. Le mie muse, acquisite come lividi. I miei talismani e ciondoli. Il tic, tic, ticchettio di bombe d’amore. Le mie vene di inchiostro nero come la pece. Tutto è lecito in amore e in poesia…Cordiali saluti, La Presidente di The Tortured Poets Department”.

Un easter egg legato al disco potrebbe essere il titolo è molto simile al nome del gruppo whatsapp che il suo ex Joe Alwin condivide con i colleghi attori Paul Mescal ed Andrew Scott, ovvero “The Tortured Man Club”. Nella back cover vediamo anche la scritta “I Love You. It’s Ruining My Life” (Ti Amo. Mi sta rovinando la vita) e questo messaggio ci fa comprendere che dovrebbe trattarsi di un breakup album; nello specifico la Track 5, ovvero sempre la più emotiva del disco, si intitola So Long, London, facendoci dedurre che parli proprio della fine della relazione con il suo London Boy, Joe.

Tracklist:

La tracklist di The Tortured Poets Department stata annunciata da Taylor con un post IG nel quale ha mostrato anche la back cover; il disco conterrà 16 canzoni e che alcune versioni conterranno una canzone bonus chiamata The Manuscript. I titoli delle canzoni ci fanno intuire che potrebbe davvero essere il break-up album che avevamo previsto.

Grazie alla tracklist abbiamo anche scoperto che ci saranno due collaborazioni: Post Malone per il brano Fortnight e Florence + the Machine per la canzone Florida!!!.

Side A

1. Fortnight (feat. Post Malone)

2. The Tortured Poets Department

3. My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4. Down Bad

Side B

5. So Long, London

6. But Daddy I Love Him

7. Fresh Out the Slammer

8. Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

9. Guilty as Sin?

10. Who’s Afraid of Little Old Me?

11. I Can Fix Him (No Really I Can)

12. loml

Side D

13. I Can Do It With a Broken Heart

14. The Smallest Man Who Ever Lived

15. The Alchemy

16. Clara Bow

17. Bonus Track: The Manuscript

Dove comprare il disco:

L’album è attivo in preorder e sarà disponibile in 4 formati sullo shop di Universal: LP, CD deluxe, CD standard e cassetta.