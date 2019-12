Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme? Al momento, questa domanda non ha una risposta certa. Ma secondo i beneinformati, o perlomeno secondo gli appassionati di gossip, potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma. Si dice infatti che nel corso delle feste di Natale 2019 fra i due ci sia stato un riavvicinamento!

Ecco perché si dice che Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme

Gigi Hadid, nelle scorse ore, ha pubblicato una Instagram Stories molto sospetta. La splendida modella sorella di Bella ha infatti condiviso una foto che ritrae un mix di spezie. Ma non è certo l’immagine di per sé ad aver colpito la nostra attenzione, bensì la sua didascalia.

Ecco cos’ha scritto Gigi Hadid:

Domenica in cucina, sto per marinare il pollo per una delle mie persone preferite. Ecco l’insalata di pasta con pollo al curry di @mammamalik!

@mammamalik alias Trisha Malik è come saprete, è proprio la mamma di Zayn Malik, l’ex membro degli One Direction. La foto in questione è stata rapidamente repostata dalla diretta interessata, segno evidente che c’è qualcosa che bolle in pentola. E non parliamo soltanto di un succulento piatto speziato!

Degli attuali rapporti fra Zayn Malik e Gigi Hadid, fra l’altro, aveva parlato in tempi non sospetti anche E! News. In questo articolo, una fonte anonima vicina alla coppia aveva rivelato che i due, dopo la recente rottura, erano rimasti in buoni rapporti. Ecco le sue dichiarazioni:

Hanno passato un periodo in cui sono voluti rimanere separati e non si parlavano nemmeno. Tuttavia, più di recente, si sono riavvicinati. Lei è un punto di riferimento importante per lui. Ogni tanto scambiano quattro chiacchiere, ma niente di più.

Queste, almeno per il momento, sono le informazioni in nostro possesso. C’è da dire che Zayn Malik e Gigi Hadid ci hanno ormai abituati ad un continuo tira e molla. Attendiamo ulteriori ed eventuali sviluppi, che a questo punto arriveranno direttamente con l’anno nuovo. Magari, chi lo sa, con un nuovo romantico selfie di coppia!