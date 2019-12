Capodanno 2020 a Firenze: Mr. Rain e Martina Attili nel cast

Con il loro duetto sono stati tra i protagonisti del 2019 in musica. Un anno che Mr.Rain e Martina Attili chiuderanno insieme, martedì 31 dicembre in piazza del Carmine a Firenze per il Capodanno Sulla Luna di Radio Bruno.

Tre dischi di platino e una fama costruita su brani come Ipernova, I grandi non piangono mai e Carillon: numeri da capogiro per Mr.Rain, il self-made rapper dell’hip hop tricolore. A Firenze, come detto, ritroverà Martina Attili, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di X Factor. La cantautrice ha dato alle stampe in questi giorni il nuovo singolo Piccoli eroi, dopo lo stratosferico Cherofobia con cui ha conquistato il disco di platino.

Mr.Rain e Martina Attili hanno unito le forze lo scorso maggio, duettando nel brano La somma, conquistando l’airplay delle radio e milioni di click sul web. Lo ascolteremo in questa lunga notte targata Radio Bruno, insieme alle hit dei rispettivi repertori.

Le luci del Capodanno Sulla Luna si accenderanno dalle ore 19. Musica, gadget e tanti giochi per scaldare la piazza insieme a Bruno Enzo Ferrari, voce storica dell’emittente.

Sul palco anche il cantautore fiorentino D’Iuorno per farci ascoltare il nuovo singolo Canzone per Baby. Spazio quindi ai Dj di Radio Bruno con una selezione tutta nel segno della luna e delle canzoni a lei dedicate. Pensate a Vasco Rossi? A Jovanotti? Ad Annalisa? Beh, pensate giusto!

A condurci alla mezzanotte saranno Mr.Rain e Martina Attili: inevitabile count-down e tutti gli ospiti sul palco a festeggiare. Dopo i live si continuerà con il dj-set di DJ-V.

Segui il Capodanno Sulla Luna di Radio Bruno sui canali social dell’emittente. Capodanno Sulla Luna di Radio Bruno è il grande evento a ingresso libero organizzato nell’ambito del Capodanno a Firenze 2020 promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E.. Partner Acea, Runner Pizza, I Gigli, La Nazione.