Youtube: Bugo che abbandona Morgan è il video più visto del 2020

Il video del litigio tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 è risultato essere il più visualizzato dell’intero anno su Youtube. A renderlo noto una classifica delle tendenze da parte di Google, cercando di proporre un “Best of 2020”. Il video musicale più visualizzato, commentato e condiviso, invece, è stato “Karaoke” con Alessandra Moroso e i Boomdabash. Per la classifica, precisiamo come Google abbia preso in considerazione sia i video musicali che non. Il video di Bugo che abbandona Morgan, mentre quest’ultimo lo ha appena offeso modificando il brano presentato al festival della canzone italiana ha generato 17 milioni di visualizzazioni. Per quanto riguarda “Karaoke” qui le visualizzazioni salgono a 95 milioni.

YOUTUBE: VINCONO MORGAN E BUGO

Il litigio che ha generato clamore e che ha caratterizzato più di ogni altra cosa Sanremo 2020. Bugo che abbandona Morgan nel corso della loro esibizione è stato visualizzato più e più volte da tantissimi utenti italiani. Queste le parole del testo variato dall’ex compagno di Asia Argento che ha suscitato le ire del cantautore originario di Rho nel corso della loro esibizione: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”.

MORGAN SULLA POLEMICA SANREMESE

Nel corso di un’intervista a Rockol, alla domanda se la polemica sanremese con Bugo fosse teatrale o meno, Morgan ha risposto: “No, quello era buon senso. Bugo in quel momento pur di fare successo avrebbe venduto la madre. Mi chiedeva di poter usare la mia fama per salire su quel palco. Gli diedi dello s****o tre mesi prima del Festival, per come si comportava, e gli spiegai cosa non mi piaceva. Lui fece finta di niente. Alla fine ha iniziato a sfottermi, umiliandomi continuamente”.

