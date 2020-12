Youtube e Gmail non funziona il 14 dicembre: la piattaforma di condivisione video più famosa al mondo torna ad avere dei grossi problemi tecnici a livello mondiale! Ma che cosa sta succedendo?

Youtube e Gmail non funzionano il 14 dicembre: che cosa sta succedendo?

In mattinata, da un momento all’altro, sulla home page di Youtube è apparsa una simpatica scimmietta che avvisava gli utenti di un problema tecnico. “Oops, qualcosa è andato storto!” questo il messaggio del primate.

Qui sotto trovate il messaggio apparso su Youtube in queste ore.

Attenzione però perchè i problemi non finiscono qui! Youtube non è l’unica piattaforma ad essere in down. In queste ore anche Gmail (che a Youtube è strettamente collegato) ha smesso di funzionare. Non è infatti possibile ricevere e inviare messaggi di posta elettronica di sorta. Immaginiamo che tutti quelli che hanno un account per lavoro stiano letteralmente impazzendo!

Non è certo questa la prima volta che Youtube va in down. Se vi ricordate, appena un mese fa su Ginger Generation vi avevamo parlato di un enorme down a livello mondiale che aveva bloccato la piattaforma. Da un momento all’altro, Youtube (nonostante si caricasse la home) impediva ai propri utenti di visualizzare correttamente i suoi video.

Come spesso accade in questi casi, il malfunzionamento era stato risolto in una manciata di ore. Problemi di questo tipo sono quasi all’ordine del giorno e di norma riguardano i server delle rispettive piattaforme. Di norma sono down che vengono risolte davvero in pochissimo tempo. E non abbiamo dubbi che accadrà lo stesso anche con il down di Youtube del 14 dicembre. Abbiate ancora un pochino di pazienza ragazzi!