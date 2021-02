Canale Youtube Italiano Baby Shark: ecco dove potete ascoltare la canzone nella nostra lingua!

La nota canzoncina per bambini, Baby Shark, ha un canale ufficiale Youtube in italiano. Nickelodeon ha la ferma volontà di potenziare il successo della property anche nel nostro paese. Baby Shark è stata lanciata nel novembre del 2015 e ha conquistato letteralmente il mondo raggiungendo risultati incredibili: con i suoi 7,8 miliardi di visualizzazioni Baby Shark risulta essere il video di Youtube più visto di tutti i tempi.

Come se ogni singolo abitante della Terra lo avesse visualizzato almeno una volta, o come se fosse stato trasmesso ininterrottamente in streaming per trent’anni. Tutti conoscono la canzone in inglese, ma ora i bimbi italiani avranno la possibilità di ascoltare il brano nella loro lingua. I piccoli utenti potranno usufruire, inoltre, di numerosi contenuti multimediali a tema.

Canale Youtube Italiano Baby Shark: ecco tutti i contenuti



Bimbo Squalo sul Bus | Canta Assieme a Bimbo Squalo | Pinkfong, Bimbo Squalo! Canzoni per Bambini

Ogni settimana sul canale Youtube di Baby Shark saranno caricati nuovi video creati appositamente da esperti di educazione infantile. I bambini interessati troveranno filastrocche, canzoni di fonetica, ninne nanne, canzoni sui numeri, classici per bambini, fiabe e molto altro. Il canale, aperto da qualche mese, conta già oltre 660.000 visualizzazioni. Sono già in molti i fan italiani che non vedono l’ora di conoscere meglio la simpatica famiglia di squaletti al completo.

IN ARRIVO UNA SERIE E NON SOLO

L’apertura del canale Youtube di Baby Shark farà da apri pista al debutto della serie, “Baby Shark’s Big Show”, in arrivo in esclusiva su Nick Jr nella tarda primavera. Ci riferiamo al famoso canale prescolare, di cui gli abbonati Sky possono usufruire al canale 603 della pay tv. E questo è solo l’inizio dato che è previsto l’arrivo nei negozi di una serie di prodotti a tema. Secondo un recente sondaggio Kaspersky, tra dicembre e gennaio Baby Shark ha continuato a essere il brano più ascoltato dai bambini sul web, assieme a Dance Monkey e Savage Love.

