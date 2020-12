Leonardo Lamacchia (Amici 20): il testo di Via Padova

Via Padova è il titolo del nuovo inedito presentato ad Amici 20 da Leonardo Lamacchia. Nato a Bari, Leonardo da due anni vive a Milano con due coinquilini. Per mantenersi e non pesare sulla famiglia ha cercato di fare diversi lavori come cameriere, operatore di call center, addetto al volantinaggio, barista e commesso.

All’età di 22 anni ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte classificandosi quarto, ma poi la sua carriera musicale non è decollata. È stata una delusione, un periodo difficile e per qualche anno non ha più scritto canzoni perché pensava di non aver più nulla da dire. Poi con tenacia e forza d’animo è riuscito a ricominciare, a scrivere nuovamente canzoni e a ricredere nel suo sogno.

Con il nuovo brano, Leonardo Lamacchia ha conquistato la stima del produttore Michele Canova che ha scelto di produrlo.

Leonardo e il nuovo ‘Via Padova 2 dicembre – Amici Clip | Witty TV Il produttore musicale Michele Canova ha lavorato sul brano di Leonardo. E…

Testo di Via Padova di Leonardo Lamacchia

Via Padova è una spiaggia

suona anche questa sera

la luna è piena

brucia tutta la schiena

Granita all’amarena

l’amore ci avvelena

un bacio all’amuchina

le labbra bruciano ancora

vorrei del ghiaccio nel bicchiere

per favore

Dove finiscono le cose che perdi

quando è troppo tardi

nelle tasche degli altri

di chi non conosci

o in una discarica di un cuore a pezzi

Dove finiscono le cose che perdi

quando è troppo tardi

nelle tasche degli altri

di chi non conosci

o in una discarica di un cuore a pezzi

Cosa ne pensate di questo nuovo inedito di Leonardo?