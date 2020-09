Addio a Ethan is Supreme: è morto lo youtuber e beauty guru

Un’altra tragica morte sconvolge il mondo di Youtube. Dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Landon Clifford (di cui vi avevamo parlato qui) ci ha lasciato nelle scorse ore Ethan is Supreme. Lo youtuber, appena 17enne, era uno dei beauty guru emergenti più apprezzati sulla piattaforma.

La notizia è stata riportata pochi minuti fa dal The Sun, noto magazine britanico che ha ripreso un post di una delle migliori amiche di Ethan is Supreme, Ava Louise.

L’amica di Ethan ha pubblicato questo commovente tweet dedicato a Ethan.

My best friend in the entire world, my twin flame…..the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 5, 2020